23 вересня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Українському журналісту обіцяють “відірвати голову?”. Учасники: Андрій Нестерко, президент Асоціації інтернет-медіа; Вікторія Величко, голова Всеукраїнської громадської організації "Суспільство рівних можливостей"; Анатолій Шарій, член Національної спілки журналістів України, автор інтернет-видань FROM-UA і "Оглядач". Йтиметься про погіршення ситуації із свободою слова в Україні, на прикладі випадку з журналістом Анатолієм Шарієм, якому загрожують вбивством у зв`язку із здійсненням його професійної діяльності (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал) . Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.