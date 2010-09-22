ГПУ перевіряє, чи катують засуджених у Кам’янській тюрмі

Генеральна прокуратура розпочала перевірку інформації правозахисників про можливі порушення прав засуджених, які відбувають покарання у Кам`янській виправній колонії №101 у Запорізькій області.

Перевірку на виконання доручення генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА проводить Управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів.

До участі у перевірці залучені представники громадських організацій, зокрема Вінницької правозахисної групи. Про її результати буде поінформовано громадськість, запевнили в Генпрокуратурі.

Як повідомлялося, 20 вересня Вінницька правозахисна група (ВПГ) заявила про катування засуджених у Кам’янській виправній колонії №101 і закликала відповідальні відомства провести комплексну перевірку цього закладу.

Як поінформували правозахисники, за словами засуджених, адміністрація колонії створила нестерпні умови праці людей, які працюють на шкідливому виробництві, отримуючи як зарплату 10-25 грн. на місяць.

Крім того, за даними ВПГ, в колонії діє жорстока система психологічного тиску на засуджених та поширені катування. Засуджені повідомляють, що майже за кожну спробу офіційно подати скаргу на порушення прав людини скаржників жорстоко б‘ють співробітники адміністрації; в колонії також існує практика побиття з метою залякування усіх новоприбулих з етапів.

Правозахисники мають у своєму розпорядженні список з 27 прізвищ засуджених, які заявили про готовність вчинити масове самокаліцтво та вдаватися до інших акцій ненасильницького протесту, якщо в колонію невідкладно не приїде незалежна комісія для вивчення ситуації та ознайомлення зі скаргами засуджених.