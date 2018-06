У Харкові мітингують проти закриття секонд-хендів

На площі Свободи у Харкові проходить мітинг «Я проти закриття секонд-хендів».

Як передає кореспондент УНІАН, на площі зібралося близько тисячі осіб, які тримають транспаранти з написами: «Не залишимо мерзнути малозабезпечених українців», «Ми проти заборони на ввіз одягу Second hand», «Чим Китай кращий за Second hand», «Нам потрібен одяг».

Учасники мітингу вимагають не забороняти ввезення в Україну товарів Second hand, оскільки це не вирішить проблему занепаду легкої промисловості, а лише позбавить людей можливості купувати «недорогий, проте якісний одяг».

На думку віце-президента Асоціації дилерів одягу Second hand Хамеда РАХІМІ, бізнес Second hand – один з найлегальніших в Україні та жодним чином не заважає розвитку легкої промисловості.

«Цей бізнес ніяк не заважає легкій промисловості України, тому що це різні сегменти ринку. Для легкої промисловості реальними є інші проблеми: у них немає фурнітури, немає обладнання, немає тканин, й усі закони, котрі є в Україні, не дозволяють їм конкурувати з легкою промисловістю Китаю і Туреччини. Реальна загроза легкій промисловості там, але аж ніяк не Second hand», - підкреслив він.

Х.РАХІМІ наголосив, що весь одяг Second hand ввозиться в Україну легально і за нього сплачуються всі відповідні податки. За його словами, минулого року до бюджету України дилери товарів Second hand сплатили близько 400 млн. грн. податків.

Х.РАХІМІ висловив упевненість, що Верховна Рада України не ухвалить рішення щодо заборони на ввезення в Україну одягу Second hand, але підкреслив, що підприємці й покупці товарів Second hand готові відстоювати свої інтереси в Києві. «Якщо до нас не прислухаються, то всі люди, яких ви бачите тут, а також десятки й сотні тисяч з інших областей підуть у Київ. Ми будемо відстоювати свої інтереси», - підкреслив Х.РАХІМІ.