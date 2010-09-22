Через заборону Second hand втратять роботу до 1 млн. людей?

У Харківській області через заборону ввезення на територію України одягу Second hand втратять роботу близько 30 тисяч осіб.

Про це заявив на мітингу «Я проти закриття секонд-хенду» в Харкові віце-президент Асоціації дилерів одягу Second hand Хамед РАХІМІ.

За його словами, в цілому ж по Україні роботу можуть втратити до 1 млн. робітників.

Х.РАХІМІ наголосив, що на одного жителя України припадає 1,5 кг одягу Second hand, і близько 80% українців є покупцями цієї продукції, тому заборона ввезення одягу Second hand буде невигідною для значної частини суспільства.

Більш за все, на думку Х.РАХІМІ, постраждає Харків, оскільки половина загального обсягу товарів Second hand заходить в Україну саме через Харківську область.

«Харків вважається столицею Second hand в Україні. Основна маса товару, яка завозиться в Україну, заходить у Харківській області. Із 73 тис. тонн по Україні у Харківську область заходить близько половини і розподіляється по Східній Україні», - підкреслив він.

Х.РАХІМІ висловив упевненість, що рішення про заборону ввезення Second hand в Україну не буде прийнято, і повідомив, що сесія Харківської міської ради сьогодні ухвалила звернення до Кабінету міністрів України з проханням винести на громадське обговорення питання про заборону ввезення одягу Second hand в Україну