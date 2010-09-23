КС розглядає подання щодо політреформи 2004 року

Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочав розгляд справи за конституційним поданням 252 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону №2222-IV від 8 грудня 2004 року «Про внесення змін до Конституції України».

Cуддя-доповідач у цій справі - Сергій ВДОВІЧЕНКО.

Зокрема, на думку авторів подання, підставою для визнання неконституційним закону №2222 в цілому є порушення встановленої Конституцією України процедури його розгляду та ухвалення, оскільки відповідний проект закону «Про внесення змін до Конституції України» з певними поправками був розглянутий та ухвалений Верховною Радою України як закон №2222 без обов’язкового у такому випадку висновку Конституційного Суду щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції вимогам статей 157 і 158 Конституції (ст. 159 Основного Закону).

Як зазначив голова КС Анатолій ГОЛОВІН, на розгляді справи присутні 18 суддів Конституційного Суду. Крім того, у залі перебуває заступник глави Адміністрації Президента України, представник Президента України у Конституційному Суді Олена ЛУКАШ.

Представниками суб`єкта права на конституційне подання є народні депутати України від фракції Партії регіонів Владислав ЗАБАРСЬКИЙ та Дмитро ШПЕНОВ.

Також до розгляду справи залучено постійного представника Кабінету міністрів України у КС Володимира ВОЗНЮКА.

Трансляція засідання суду ведеться на Першому національному телеканалі.