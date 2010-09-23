Суд не розглянув справу про побиття херсонського журналіста

Херсонський суд залишив без розгляду адміністративну справу стосовно побиття голови Херсонського обласного відділення Комітету виборців України, журналіста газети «Вільний вибір», правозахисника Дементія БЄЛОГО.

Як повідомив сам Д.БЄЛИЙ, вчора, 22 вересня, суддя Суворовського райсуду Херсона Дмитро КОРЕЦЬКИЙ, вивчивши надані суду Суворовським райвідділом міліції адмінпротокол та інші матеріали стосовно бійки у театрі за участі Д.БЄЛОГО і підприємця Віктора ШЕВЧУКА під час публічного заслуховування звіту мера Херсона Володимира САЛЬДО 14 вересня, залишив цю справу без розгляду через те, що працівники міліції пропустили процесуальні строки подання до суду вказаних матеріалів.

«Суддя зауважив, що міліція мала протягом доби з моменту складання протоколу доставити матеріали і мене, як особу, на яку складено адмінпротокол, до суду. Цього виконано не було. Подальша доля цього протоколу мені не відома. Суддя також додав, що у міліції є місяць з моменту складення протоколу на певні дії щодо його розгляду судом, тому історія з протоколом на мене ще не завершилася», - сказав Д.БЄЛИЙ.

Також правозахисник висловив здивування методами роботи працівників Суворовського райвідділу міліції у зв’язку з тим, що до вчорашнього засідання суду ні він особисто, ні його адвокат не змогли ознайомитися з самим протоколом та іншими матеріалами вказаної справи.

Крім того, Д.БЄЛИЙ повідомив, що вже звернувся до прокурора області із заявою стосовно перешкоджань його професійної діяльності під час заслуховування звіту мера Херсона.

За словами Д.БЄЛОГО, на прес-конференції 21 вересня він попросив пробачення у підприємця В.ШЕВЧУКА, але винним себе у виникненні інциденту він не вважає і переконаний, що вся відповідальність за погану організацію і перешкоджання місцевим політикам та журналістам почути звіт лежить на міському голові Херсона.

Як повідомлялось, 14 вересня, коли мер Херсона В.САЛЬДО звітував перед громадою в обласному музично-драматичному театрі ім. М.Куліша, сталася бійка, у якій брали участь і постраждали Д.БЄЛИЙ та В.ШЕВЧУК. Після бійки обидва були госпіталізовані.

На Д.БЄЛОГО було складено адміністративний протокол за ст.173 Кодексу України про адміністративні порушення (хуліганство).

Пізніше прес-служба обласної прокуратури повідомила, що 15 вересня виконуючим обов’язки прокурора Суворовського району м. Херсона за фактом заподіяння Д.БЄЛОМУ легких тілесних ушкоджень у приміщенні театру порушено кримінальну справу за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України.

На захист журналіста виступили вітчизняні та закордонні правозахисні та журналістські організації.