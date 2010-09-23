БЮТівця обрано головою комітету з питань свободи слова

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації»

“за” проголосувало 373 із 426 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даною постановою народного депутата від БЮТ Андрія ШЕВЧЕНКА обрано головою комітету ВР з питань свободи слова та інформації і увільнено його від виконання обов’язків першого заступника голови цього комітету.

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН запропонував перед голосуванням зняти з розгляду дане питання, оскільки проект постанови був унесений окремими депутатами з фракції БЮТ, але не було подання від фракції.

«Ми нічого не маємо проти Андрія ШЕВЧЕНКА, але рішення з цього приводу фракція не ухвалювала», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він додав, що, відповідно до Регламенту ВР, для вирішення такого питання має бути подання фракції.

А.КОЖЕМ’ЯКІН закликав парламент виконувати норми регламенту, а не робити «так, як подобається».