“Судова Асоціація України “Фундація сприяння правосуддю” проводить акцію “День відкритих дверей” для людей похилого віку

З нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку ВГО “Судова Асоціація України “Фундація сприяння правосуддю” 1 жовтня проводить акцію “День відкритих дверей” для людей старшого покоління м. Києва. В рамках заходу, зокрема, передбачається проведення виставки правової літератури, роздача правозахисної інформації та надання безкоштовної юридичної консультації із будь-яких питань. Запрошуємо усіх бажаючих літніх людей відвідати захід 1 жовтня 2010 року за адресою: м. Київ, вул. Богомольця 7/14 оф. 143 із 9.30 до 17.00 Контактні телефони:

(044) 253 77 66

(044) 228 18 17

(044) 253 75 57 (факс)



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