Спецзасідання Верховної Ради з нагоди 60-ї річниці Конвенції про права людини

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про спеціальне засідання з нагоди 60-ї річниці з дня підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та інші заходи з відзначення в Україні цієї події”, автором якої є голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосував 321 із 424 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даною постановою передбачено провести 22 жовтня 2010 року о 14 годині 30 хвилин спеціальне засідання Верховної Ради України з нагоди 60-ї річниці з дня підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

В постанові зазначається, що 4 листопада 2010 року виповнюється 60 років з дня підписання в м. Римі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. В ній сказано, що ратифікація Україною цієї Конвенції стала вирішальною передумовою входження нашої держави до співтовариства демократичних країн Європи.