Фракція БЮТ не вносила подання про обрання Шевченка

У парламенті під час розгляду питання щодо призначення Андрія ШЕВЧЕНКА на посаду голови комітету з питань свободи слова та інформації між депутатами від БЮТ і Партії регіонів виникла суперечка.

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО наголосив, що фракція БЮТ не вносила подання про обрання А.ШЕВЧЕНКА головою комітету.

За словами О.ЛЯШКА, з боку фракції Партії регіонів та коаліції відбувається «банальне фарисейство». «Це гра», - додав він.

На думку О.ЛЯШКА, фракції Партії регіонів це призначення потрібно для того, щоб повідомити членам делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка прибуде в Україну, що опозиції віддають комітети.

«Вони (фракція Партії регіонів – УНІАН) грають у цю гру, бо приїжджає делегація ПАРЄ, і вони хочуть показати, які вони великі демократи», - сказав О.ЛЯШКО.

При цьому він додав, що А.ШЕВЧЕНКО – «це достойний представник» БЮТ, і фракція голосуватиме за цю кандидатуру.

У відповідь народний депутат Володимир ЛАНДИК (фракція Партії регіонів) зазначив, що фракція БЮТ не зацікавлена у обранні А.ШЕВЧЕНКА головою комітету, оскільки вона хоче заявити представникам ПАРЄ, що коаліція заважає опозиції працювати.

За словами В.ЛАНДИКА, фракція БЮТ не пропонує подання щодо призначення А.ШЕВЧЕНКА, а потім «їде на Захід» і говорить, що опозиція не може контролювати коаліцію.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН після цієї суперечки сказав: «Шкода, що в запалі політичних баталій ви взялися принижувати, я вважаю, перспективного політика Андрія ШЕВЧЕНКА».

Після цього народні депутати голосували за відповідний проект постанови і підтримали кандидатуру А.ШЕВЧЕНКА на посаду голови комітету ВР з питань свободи слова та інформації. За дане рішення проголосувало 373 з 426 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.