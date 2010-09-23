Свободу зібрань в Україні обмежили у п'ять разів

За півроку в Україні кількість судових заборон на проведення мирних зібрань збільшилась в п’ять разів у порівнянні з минулим роком.

Як повідомили в прес-службі Інституту правового суспільства, про це свідчать результати дослідження Інституту правового суспільства, проведеного в рамках моніторингу ситуації з дотримання конституційних прав та свобод громадян України у зв`язку з півріччям перебування на посаді Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та початком виборчої кампанії до місцевих органів влади.

“За період з березня по вересень 2010 р. в Україні більш як у п’ять разів зросла кількість судових заборон на проведення мирних зібрань у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року”,- зазначається в повідомленні.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень України, лідерами з кількості судових заборон на проведення мирних зібрань є АР Крим (разом з м.Севастополем) та м.Запоріжжя.

Експерти Інституту відзначили також очевидну упередженість судових органів щодо організаторів мітингів та зборів. У переважній більшості випадків судові заборони стосувалися політичних сил та громадських організацій опозиційного спрямування.

Основна судова мотивація заборон - небезпека масових заворушень та сутичок між представниками різних політичних сил, а також необхідність убезпечення перших осіб держави.

Крім того, експерти відзначили наявність своєрідної технології, що провокує заборону зібрань - подання заявки провладними силами на проведення зборів там, де вже має відбуватись опозиційний захід, про який місцева влада була заздалегідь офіційно попереджена. У такому випадку суди, найчастіше, забороняють обидва заходи.

При цьому судові органи нехтують рекомендаціями Європейського Суду з прав людини, відповідно до яких може заборонятися лише той захід, заявка на який була подана пізніше.

Водночас наведена статистика не відображає реального стану речей, оскільки в більшості випадків перешкоджання мирним зборам здійснюється без будь-яких судових рішень.

Фаворитом позасудових заборон є Харків, у якому міська влада незаконно вимагає від учасників зібрань отримання попереднього дозволу міськвиконкому.

Відсутність такого дозволу обернулася влітку 2010 р. масовим побиттям людей, що протестували проти вирубки дерев у міському парку ім. Горького. Відео з кадрами силового розгону мирних акцій транслювалося, в т.ч., й міжнародними телеканалами.

Повідомляється, що в.о. Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС 2007 року, обіймаючи на той час посаду секретаря міськради, вже відзначався Харківською правозахисною групою як переможець в номінації «Грубе порушення права на свободу мирних зібрань».