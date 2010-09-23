Новий Податковий кодекс порушує право на свободу пересування

Юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Максим ЩЕРБАТЮК вважає, що проект Податкового кодексу порушує право людини на свободу пересування.

М.ЩЕРБАТЮК зазначив, що у проекті Податкового кодексу пропонується норма, що підвищує податки для громадян, які оплачують їх за спрощеною системою, залежно від того, де вони ведуть свій бізнес.

”Так, у статті 294.8 кодексу зазначено, що «фізичні особи, які ведуть господарську діяльність не за місцем державної реєстрації або по всій території України, отримують одне свідоцтво платника податків і платять податок за ставкою 1500 грн. з розрахунку на календарний місяць»»,- сказав він.

Крім того, проектом Податкового кодексу вводяться різні ставки спрощеного податку залежно від того, де проживає платник податків. “Якщо він веде підприємницьку діяльність у населеному пункті, де зареєстровано менше 150 тисяч чоловік, податкова ставка складе від 20 до 200 грн. на місяць. Якщо населений пункт більший, то ставка зростає до 200-600 грн. на місяць»,- наголошує юрист.

М.ЩЕРБАТЮК стверджує, що таке нововведення порушує закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Він нагадав, що відповідно до ст.2 «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом.

За словами М.ЩЕРБАТЮКА, так само визначено, що реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

“По суті встановлення у проекті Податкового кодексу умови щодо суттєво більшого розміру єдиного податку у випадку, якщо особа зареєстрована в одному місці, а здійснює свою діяльність в іншому регіоні, обмежує права людини А отже маємо порушення принципу закладеного у ст.2 закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»», - зауважив юрист.