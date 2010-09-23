За злочини проти дітей доведеться відповідати суворіше

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» (щодо посилення відповідальності за злочини проти дітей та осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування)».

За таке рішення проголосували 337 народних депутатів із 421 зареєстрованого у сесійній залі.

Даним законом передбачено, що невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілого, карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Ті самі дії, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки, караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також передбачається, що використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна) карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.