Нацрада просить телеканал ТВі припинити “PR-маніпуляції”

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення просить телеканал ТВІ припинити “PR-маніпуляції”

Про це повідомили в прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

“Нацрада неодноразово наголошувала, що у телеканалу ТВі та всіх інших телерадіоорганізацій були, є і будуть усі законні підстави для розбудови та покращання свого мовлення. Національна рада звертається до ТВі з проханням припинити PR-маніпуляції і називати речі своїми іменами»,- зазначається в повідомленні.

Крім того, Національна рада категорично спростовує “будь-які зухвалі та неправдиві заяви” ТВі щодо цензури або переслідування регіональних партнерів компанії. В Нацраді нагадують, що ТОВ «Інформаційна ТРК «Схід-плюс» із міста Слов`янська Донецької області, яка є регіональним ретранслятором ТВі, за результатами планової перевірки Нацради отримала попередження через суттєві відхилення від програмної концепції (знижено з двох до однієї години на добу обсяг власних, вітчизняних, дитячих програм, з дев`яти до восьми годин на добу зменшено кількість фільмопоказу, відсутні культурологічні та науково-просвітницькі програми, з двох до трьох годин на добу зросла кількість інформаційних програм, практично в три рази збільшилася категорія «інше» – реклама, анонси, заставки тощо). Також у компанії немає дозволу на експлуатацію передавача, що є жорстким порушенням закону. До того ж у травні 2008 року компанія вже отримувала попередження Національної ради.

В Нараді зазначають, що “підтвердженням неправдивості слів ТВі” є, наприклад, той факт, що на засіданні 7 липня 2010 року Національна рада продовжила дію ліцензії харківського регіонального партнера ТВі – компанії «Simon», тому що вона не порушує українського законодавства і умов власної ліцензії.

”Складається враження, що ТВі і законність – речі несумісні, оскільки телеканал, не зважаючи на рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про анулювання додатків до своєї ліцензії, заявляє про продовження ефірного мовлення, а також підтримує телеорганізацію, яка жорстко та неодноразово порушувала українське законодавство»,- йдеться в повідомленні Нацради.

Довідка. 8 червня 2010 року Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позовні вимоги медіа-холдингу U. A. Inter Media Group, скасувавши рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2009 року про результати конкурсу, відповідно до якого TBi отримав 33 частоти, "5 канал" – 26 частот.

30 серпня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про надання частот телеканалам ТВi і "5 канал".

Телеканал ТВі заявив про намір оскаржити це рішення у Вищому адміністративному суді України.