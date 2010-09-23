Єврокомісія ухвалила нову стратегію гендерної рівності

Європейська Комісія ухвалила нову стратегію з підтримки рівності чоловіків та жінок у Європі. Стратегія, розрахована на наступні п’ять років, має на меті забезпечити більш повне використання потенціалу жінок, підвищення рівня їхнього залучення до досягнення економічних та соціальних цілей Євросоюзу.

Рішення торкається усіх сфер життя - від надання жінкам більшої кількості місць у керівних органах комерційних компаній до подолання насильства, яке здійснюється на гендерній основі. Відповідно до даних опитування, проведеного Євробарометром, 87% європейців підтримують консолідовані дії ЄС, спрямовані проти так званого «домашнього насильства». Кожен четвертий європеєць стикався з таким різновидом насильства або знає когось, хто був його жертвою.

«Для того, щоб повною мірою реалізувати потенціал зростання, Європа має краще використовувати жіночі таланти. У минулому я не виступала адвокатом введення квот для жінок на провідних бізнесових посадах, але, з огляду на відсутність поступу в цій сфері, ми можемо у майбутньому зіштовхнутися з необхідністю оцінити доцільність такої ініціативи на загальноєвропейському рівні», - зауважила Віце-президент Європейської Комісії з питань права, фундаментальних прав та громадянства Вівіан Редінг. Вона висловила намір протягом наступного року провести консультації з представниками промислових кіл, щоб у 2012 році вже у практичному сенсі зважити на доцільність такої ініціативи.

Ухвалена Стратегія щодо гендерної рівності передбачає конкретні заходи, спрямовані на досягнення результатів у п’яти ключових сферах: в економіці та на ринку праці, в питаннях рівної оплати праці, рівного представництва на керівних посадах, подолання гендерного насильства та розвитку гендерної рівності в масштабах усього Євросоюзу.

На сьогодні в країнах ЄС жінки отримують за свою роботу в середньому на 18% менше, ніж чоловіки.

ПАНІА