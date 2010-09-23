Табачник додав російську мову до зовнішнього тестування

У наказі Міносвіти з`явився новий, дев`ятий, предмет, який абітурієнти зможуть здавати на ЗНО на вибір – російська мова. Єдиним обов`язковим предметом як і раніше залишається українська мова та література.

Рішення ввести російську мову до списку предметів на ЗНО міністр освіти Дмитро Табачник і його колеги з міністерства називають абсолютно неполітичним рішенням.

"В Україні діє 1800 державних російськомовних шкіл. Ми повинні дати можливість їх випускникам продемонструвати свої знання російської мови", - пояснює Дмитро Табачник.

"Багато українських вузів приймають абітурієнтів на спеціальність російська філологія, літературне редагування, журналістика. Логічно, що при вступі на ці спеціальності профільним предметом має бути російська мова. Якщо хтось бачить у цьому політику, нехай звернуться до психотерапевта", - порадив міністр.

Підтримав Табачника директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук: "Я не бачу тут ніякої політики. Я наказ про введення російської мови не підписував, це зробив міністр. Але попередньому уряду я особисто пропонував ввести до ЗНО російську мову, але тоді державна політика не дозволяла цього зробити".

За даними інформаційної системи "Конкурс", фахівців російської філології цілеспрямовано готують близько 40 українських державних та приватних вузів. Ліцензований набір абітурієнтів у 2010 році склав близько 1700 місць, за держзамовленням - близько 600, фактично вступили на денну форму навчання - трохи більше 800 осіб.

Крім того, школярі та інші бажаючі вступити до ВУЗу в 2011 році можуть за бажанням складати історію України, математику, біологію, географію, хімію, фізику, іноземну мову (англійська, німецька, французька, іспанська).

Завдання тестів перекладуть шістьма мовами для шкіл нацменшин - кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською.

Результати тестування, як і торік, будуть зараховуватися тільки як вступні іспити до ВУЗів. Одинадцятикласникам доведеться окремо писати ще і підсумкові контрольні роботи у школах.

Українська правда за матеріалами "Комсомольської правди в Україні"