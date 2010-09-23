24 вересня - 12-00 - Прес-конференція на тему: «Зміни до закону про мову: доцільність та наслідки». Учасники: Вадим Колесніченко, народний депутат України, член фракції ПР у ВРУ; Павло Мовчан, голова підкомітету з питань творчої діяльності, мистецтва, культурно-просвітницької та мовної політики Комітету ВРУ з питань культури і духовності, член фракції БЮТ у ВРУ; Володимир Корнілов, директор Інституту країн СНД («ІнтерМедіа консалтинг», вул.Б.Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони: 067 329 60 11, 581 77 07 .