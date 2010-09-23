Круглий стіл на тему: "Освітні реформи Кабінету Міністрів: легалізація корупції або соціальна необхідність?"

24 вересня - 13-00 - Круглий стіл на тему: "Освітні реформи Кабінету Міністрів: легалізація корупції або соціальна необхідність?". Учасники: Юрій Коровайченко, заст.директора департаменту вищого утворення МОН України; Михайло Каменєв, ВМГО "Фундація Регіональних Ініціатив"; Андрій Черних, ГІ "Студентський захист"; Єлизавета Щепетільникова, ВМГО "Українська асоціація студентського самоврядування"; Андрій Мовчан, студентська профспілка "Пряма дія"; Анастасія Розлуцька, ГО "Центр освітнього моніторингу" (РІА “Новини”, вул. Станіславського, 3, офіс 50). Потрібна акредитація. Телефони: (067) 825 16 86, (093) 242 25.

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