Акція на захист Пейзажної алеї від забудовника МЗС

24 вересня - 14-00 - Біля МЗС України відбудеться акція захисту Пейзажної алеї від забудовника МЗС. Учасники протестуватимуть проти відновлення спроб МЗС побудувати будинок на перетині Пейзажної алеї та Десятинного провулка, на місці, де створено унікальний дитячий сквер зі скульптурами. Акція буде проведена у формі театралізованого дійства. Організатори: «Київська ландшафтна ініціатива», ГО "Збережи старий Київ" (перехрестя вулиць Володимирської та Великої Житомирської, метро «Золоті ворота») Телефон: 066 321 75 85.