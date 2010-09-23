На премію імені Сахарова - 9 претендентів

У Європарламенті представлено 9 номінантів, які цього року претендують на здобуття премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, всі номінанти були представлені політичними групами, або, відповідно до положення про премію, групами з 40 депутатів Європарламенту.

Серед претендентів – рух Access (“Доступ”), сирійський правозахисник Айтхам Аль-МАЛЄХ, ізраїльська неурядова громадська організація Breaking the Silence, кубинський правозахисник, доктор психології Гійєрмо ФАРІНАС, африканська правозахисниця Амінату ХАЙДАР, еритрейський журналіст зі шведським громадянством Давіт ІСААК, ефіопський політик і колишня суддя Біртукан МІДЕКСА, в`єтнамський священик Отець ТАДЕУШ, християнська місія «Відкриті двері», що працює в 45 країнах світу.

5 жовтня інформацію про номінантів розглянуть на спільному засіданні комітетів з питань закордонних справ і з питань розвитку Європарламенту, а також підкомітету з прав людини.

18 жовтня члени комітетів шляхом голосування виберуть трьох фіналістів.

Переможця цього року визначать учасники Конференції Президентів Європарламенту 21 жовтня, а вручення премії відбудеться 15 грудня у Страсбурзі.

Довідка УНІАН. Європарламент 1988 року встановив премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.

Нагорода вручається щорічно за досягнення в таких галузях: захист прав та основних свобод людини; розвиток демократії і відстоювання верховенства закону; повага до міжнародного законодавства; захист прав меншин.