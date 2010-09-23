Нардепи урізали строк Карпачової

Верховна Рада України скасувала закон «Про внесення зміни до закону України «Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини» (щодо строку перебування на посаді).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 248 із 385 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, парламент ухвалив даний закон 29 червня 2010 року, але він був заветований Президентом України.

Даний закон передбачав збільшити строк повноважень уповноваженого з 5 до 7 років. Президент України в своїх зауваженнях вважав не доцільним збільшення строку повноважень до 7 років, оскільки парламент України обирається лише на 5 років і це призведе до «розірвання організаційної ти системної єдності між уповноваженим та парламентом, що може негативно позначитись на здійсненні парламентом контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина”. ВР погодилася з Президентом України і скасувала ухвалений раніше нею закон щодо збільшення терміну перебування на посаді уповноваженого ВР з прав людини.