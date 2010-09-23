У середу, 29 вересня 2010 року, громадська організація «Інститут Медіа Права» проведе круглий стіл на тему: Неконкурентні переваги державної та комунальної преси: шляхи вдосконалення законодавства".

Під час роботи круглого столу обговорюватиметься аналіз, підготовлений Інститутом Медіа Права щодо закріплених на законодавчому рівні переваг державних і комунальних друкованих засобів масової інформації над недержавними ЗМІ.

Також на круглому столі обговорюватимуться питання прямого бюджетного фінансування державних та комунальних ЗМІ, наявності пільг щодо орендної платні, прирівнювання журналістів до статусу державних службовців у питаннях заробітних плат та пенсій тощо.

Основні доповідачі заходу:

Тарас Шевченко, директор Інституту Медіа Права;

Алі Сафаров, медіа-юрист;

Олександр Дяченко, юрист Української асоціації видавців періодичної преси.

Про намір взяти участь у круглому столі повідомте, будь ласка, за телефоном (044) 284-6164 чи надішліть листа на електронну адресу: info@medialaw.kiev.ua.

Круглий стіл відбудеться за адресою: вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 72, Бізнес-центр «Олимпійський», 1 під’їзд, 8 поверх, «Synergetic Room» (м. Республіканський стадіон).

Карта проїзду: http://greenwell.com.ua/ru/page/show/contacts/

Початок реєстрації та вітальна кава для учасників круглого столу у середу, 29 вересня 2010 року, – о 14.30; початок роботи круглого столу – 15.00, закінчення – 17.30.

Круглий стіл відбудеться за підтримки Представництва Інтерньюз-Нетворк в Україні та міжнародної організації «Міжнародна підтримка медіа»