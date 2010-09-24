ЗМІ: Генпрокуратура допитає слідчого в справі Ющенка

На п`ятницю викликаний на допит в Генпрокуратуру слідчий слідчої групи, яка раніше розслідувала справу про отруєння Віктора Ющенка, Вальчук І. А.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

За інформацією джерел, Вальчук у складі слідчої групи відпрацьовував "донецький слід" у справі про отруєння Ющенка.

Слідчий безуспішно намагався допитати Володимира Сівковича, братів Клюєвих, Едуарда Прутніка та інших.

Як відомо, в середу Генпрокуратура допитала віце-прем`єра Сівковича в рамках розслідування справи про отруєння Ющенка.