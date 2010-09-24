ЗМІ: Генпрокуратура допитає слідчого в справі Ющенка
11:15, 24 вересня 2010Права людини
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Вальчук відпрацьовував "донецький слід"
На п`ятницю викликаний на допит в Генпрокуратуру слідчий слідчої групи, яка раніше розслідувала справу про отруєння Віктора Ющенка, Вальчук І. А.
Про це повідомляють джерела "Української правди".
За інформацією джерел, Вальчук у складі слідчої групи відпрацьовував "донецький слід" у справі про отруєння Ющенка.
Слідчий безуспішно намагався допитати Володимира Сівковича, братів Клюєвих, Едуарда Прутніка та інших.
Як відомо, в середу Генпрокуратура допитала віце-прем`єра Сівковича в рамках розслідування справи про отруєння Ющенка.
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