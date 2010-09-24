Президент запевняє, що свобода слова буде лише поширюватися

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визнає, що в Україні ще багато треба зробити для забезпечення свободи слова.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками американським політичних та ділових кіл, що відбулася сьогодні у Нью-Йорку під егідою Атлантичної ради США.

«Я неодноразово говорив і ще раз наголошую: прогрес суспільства неможливий без вільного обміну думками, без чесного змагання ідей, без вільного доступу до засобів масової інформації. Буду щирим: в Україні ще треба немало зробити для реального забезпечення свободи слова», - сказав Президент.

Він зауважив, що одним із важливих кроків на цьому шляху є «завершення загальнонародного обговорення концепції громадського телебачення».

«Вже найближчим часом у парламент буде подано відповідний законопроект. Він відкриє дорогу принципово іншим засобам масової інформації. Вже їх політику визначатиме громадянське суспільство», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, він «категорично не згоден, що в Україні згортається свобода слова». На переконання Президента, наявні суперечки у цій сфері, які останнім часом набули широкого розголосу, не пов’язані із діями чинної влади.

«Абсолютно відповідально стверджую: влада жодним чином до них не причетна. Йдеться про конфлікти бізнес-інтересів, про конфлікти між менеджментом та працівниками. Як гарант Конституції, як людина, що прийшла до влади в результаті чесних і прозорих виборів, я запевняю: в Україні свобода слова буде лише поширюватися. Альтернативі цього процесу немає», - запевнив Президент.