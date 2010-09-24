Конфлікт СБУ з істориком розглядатимуть на Раді Європи?

Колишній віце-голова Моніторингового комітету Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН у жовтні винесе на засідання Ради Європи питання про затримання СБУ директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів) Руслана ЗАБІЛОГО.

Про це вона заявила в інтерв’ю «Газеті по-львівськи», повідомили УНІАН у прес-службі Центру досліджень визвольного руху.

За словами Х.СЕВЕРІНСЕН, вона боїться повторення таких випадків в Україні, зокрема, її непокоять факти порушення прав людини, як-от «справа істориків».

На запитання, чи провокують занепокоєння справи, подібні до справи Р.ЗАБІЛОГО, чи виноситимуть їх, наприклад, на розгляд Ради Європи, Х.СЕВЕРІНСЕН сказала: «Дискусія в цій справі має обов’язково набути якнайширшого розголосу, і це дійсно привід для побоювань. Я хочу конкретно запропонувати винести це на засідання Ради Європи у жовтні. Ми, ясна річ, сподіваємося, що такі випадки не повторюватимуться, але побоюємося цього».

Крім того, в інтерв’ю «Новому погляду» Х.СЕВЕРІНСЕН зазначила, що незаконне затримання СБУ Р.ЗАБІЛОГО, «швидше за все, можна сприймати як демонстрацію сили з боку влади».

«Не може йтися про державну таємницю держави, якої вже не існує. Це явна спроба налякати історика, інших інтелектуалів, які можуть мати власну думку і, відповідно, вести різні неупереджені історичні дослідження», - переконана вона.

Як повідомляв УНІАН, директора меморіалу «Тюрма на Лонцького» Р.ЗАБІЛОГО 8 вересня затримали у Києві працівники СБУ. Його звинуватили у тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю. У Р.ЗАБІЛОГО вилучили персональний ноутбук та цифрові носії.

Також СБУ провела обшук у кабінетах працівників музею “Тюрма на Лонцького” у Львові, де вилучила два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів, а також відео-свідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.

9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про порушення кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.

За даними СБУ, до цього часу музей перебуває на балансі СБУ, утримується за рахунок бюджету СБУ, його працівники, у тому числі його директор Р.ЗАБІЛИЙ, отримують зарплату в СБУ.

20 вересня глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ розпорядився передати Національний музей-меморіал «Тюрма на Лонцького» з підпорядкування СБУ до сфери управління Інституту національної пам’яті. За його словами, В.ЯНУКОВИЧ підписав відповідне доручення голові уряду Миколі АЗАРОВУ та голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ.