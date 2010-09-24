МВС хоче паспорти, які одночасно будуть внутрішніми і закордонними

У Міністерстві внутрішніх справ України вивчають можливість впровадження паспортів, які одночасно будуть внутрішніми і закордонними.

Про це пише газета «Сегодня» з посиланням на головного радника міністра внутрішніх справ України Костянтина СТОГНІЯ.

Як повідомляє видання, МВС виступає за те, щоб у громадян України був єдиний паспорт. За словами К.СТОГНІЯ, глава відомства Анатолій МОГИЛЬОВ хоче, щоб український і закордонний паспорти стали одним документом.

«Не потрібно мати паспорт внутрішній і закордонний — це пострадянський нонсенс», - переконаний представник відомства.

«Ймовірно, ідея запозичена у зарубіжних колег. У багатьох країнах світу громадяни обходяться одним документом. Він (А.МОГИЛЬОВ - УНІАН) доручив паспортним службам проаналізувати і з`ясувати, які через це можуть виникнути труднощі. Проте, якщо такий документ буде впроваджено, то це має скоротити у два рази бюрократичні процедури і платити потрібно буде не за два паспорти, а за один», — відзначив К.СТОГНІЙ.

Водночас видання відзначає, що при введенні такого документа є нюанс: щоб єдиний паспорт мав не більше 30 сторінок, Україна повинна мати безвізовий режим зі значним числом країн.