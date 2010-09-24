Французи знову протестуватимуть проти пенсійної реформи

Збори профспілок Франції, що відбулися сьогодні у місті Монтрей, вирішили призначити нові дати для проведення мітингів протесту і страйків проти пенсійної реформи.

Про це повідомляють сьогодні французькі ЗМІ.

Профспілки, зокрема, вирішили, що наступні масові виступи повинні відбутися в суботу, 2 жовтня, і у вівторок, 12 жовтня, коли маніфестації супроводжуватимуться страйками.

Після виступів 23 вересня, які зібрали, за різними оцінками, на вулицях французьких міст від 1 до 3 мільйонів людей, профспілки вирішили продовжити боротьбу, незважаючи на заяви уряду про намір і далі просувати реформу.

Так, прем`єр-міністр Франсуа ФІЙОН зазначив, що уряд вважає пакет пенсійної реформи необхідним і розумним, а тому не планує відкликати його з парламенту.

Водночас профспілки вважають реальним добитися від уряду відмови від пропонованих змін.

У своїй спільній заяві, поширеній сьогодні, профспілки Франції зазначили, що в останні два дні масових виступів – 7 і 23 вересня – отримали широку підтримку серед населення, у тому числі серед молоді і жінок.