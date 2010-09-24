27 вересня - 11-00 - У медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Законопроект про мови. Перспективи розв’язання мовного питання в Україні. Чи стане країна двомовною?». Учасники: зав.відділом етнополітики та внутрішньополітичної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний, голова ВО «Російська община України» Костянтин Шуров, зав.кафедри української мови Лариса Масенко. Також запрошена письменниця, адвокат і телеведуча Лариса Денисенко (вул. Стрітенська, 2/8). Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.