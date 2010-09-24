27 вересня - 11-00- Відбудеться брифінг на тему: «Дотримання прав людей з інвалідністю та їх підтримка в рамках проведення фінальних матчів Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012». Організатори - МОК «Євро-2012 Україна», Національна Асамблея інвалідів України, Національний паралімпійський комітет України та Центр доступу до футболу у Європі CAFE . Учасники: Маркіян Лубківський,директор Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна»; Джойс Кук, керуючий директор Центру доступу до футболу у Європі CAFE; Валерій Сушкевич, президент Національного паралімпійського комітету України, голова Національної Асамблеї інвалідів України (офіс Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна», бізнес-центр «Парус», вул. Мечникова, 2, 21 поверх). Потрібна акредитація. Телефони: 289 43 30, 289 43 18, 093 771 10 64 до 18-00 24 вересня.