Прес-конференція на тему: “Право знати, чи обов`язок не знати? Що обирає Україна”

28 вересня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція до 9 Міжнародного дня Права Знати на тему: “Право знати, чи обов`язок не знати? Що обирає Україна”. Організатори - ГІМЦ «Всесвіт», ВГО «Альянс Майдан» та інтернет-сайт «Майдан». Питання: Про Міжнародний день Права Знати – професійне свято небайдужих громадян. Про «службове користування» в особливо великих розмірах та з особливим цинізмом, про державну таємницю і державну параною. Про загрозливу тенденцію до зменшення можливостей отримання громадянами всебічної інформації. Учасники: Віктор Гарбар, координатор проектів ГІМЦ «Всесвіт»; Олександр Северин, правовий радник ВГО «Альянс Майдан»; Михайло Свистович, член адмінгрупи інтернет-сайту «Майдан» (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050-323-34-83. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.