Екологи зупинили роботу найбільшого в світі вугільного порту
10:37, 27 вересня 2010Права людини
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Повідомлення з Австралії
Близько 50 активістів руху "Припливна хвиля", які борються проти зміни клімату на Землі, потрапили на територію найбільшого порту з відвантаження вугілля компанії "Port Waratah Coal Services" рано вранці 26 вересня, спустилися на мотузках до апаратного відділення і прикували себе до механізмів вантажних кранів, передає Reuters.
Представник компанії, у відповідь на запитання чи справді роботу порту паралізовано через акції протесту організації "Припливна хвиля", відповів: "Так, справді".
Ця акція стала черговою в низці аналогічних заходів зазначеної групи, яка затверджує, що експорт вугілля з Австралії сприяє глобальному потеплінню.
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