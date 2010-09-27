Україна одна з перших у Європі за смертністю від серцевих хвороб

Україна посідає одне з перших місць серед країн Європи за рівнем смертності від хвороб системи кровообігу та інсультів. На цьому наголошується в документі Всесвітньої ліги серця (ВЛС) з нагоди відзначення в останню неділю вересня Всесвітнього Дня серця.

За даними ліги, хвороби системи кровообігу зумовлюють більше половини всіх випадків смерті та третину причин інвалідності. За останні 25 років поширеність серцево-судинних захворювань серед населення України зросла в 3 рази, а рівень смертності від них збільшився на 45%.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації, щороку в Києві реєструється близько 3 тисяч випадків інфаркту міокарда та більше 6 тисяч інсультів.

В 2009 році від серцево-судинних захворювань померло 17 тисяч 859 осіб, з яких 21% – хворі працездатного віку.

Щорічно в Києві 3,5-4 тисячі хворих із захворюваннями системи кровообігу визнаються інвалідами. Так, в 2010 році стали інвалідами в зв’язку з хворобами системи кровообігу 1 тисяча 621 особа.

Цьогорічною темою Всесвітня ліга серця визначила здоров’я на робочому місці, а девіз: «Я працюю зі здоровим серцем». Його метою є необхідність максимально привернути увагу людей до свого здоров’я, сформувати розуміння того, що на виникнення та перебіг хвороби можна й треба активно впливати.

До основних факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань медики відносять артеріальну гіпертензію, надлишкову вагу, підвищеного рівня загального холестерину крові та його фракцій, тютюнокуріння, гіподинамію та стреси. Впливати на них можливо як медикаментозним, так і немедикаментозним шляхом, наголошують фахівці.

“Тютюнокуріння є найбільш поширеним серед працездатного населення фактором ризику виникнення серцево-судинних захворювань. Ця шкідлива звичка втричі збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, призводить до підвищеної схильності до тромбоутворення, кисневого голодування клітин, спазму артерій, збільшуючи тим самим артеріальний тиск”, - зазначається в документі.

“Надлишкова вага, як правило, тісно пов’язана з неправильними звичками та характером харчування людини. Необхідно збалансувати енергонадходження та енергозатрати у відповідності до віку, статі та характеру праці. Для покращення роботи серцевого м’яза дуже важливі продукти, які містять калій (капуста, гарбуз, абрикос, чорнослив, курага, родзинки) та магній (морква, буряк, салат, зелень петрушки, чорна смородина, горіхи)”, - зауважують медики.

Вони також нагадують і про негативний вплив надмірних психоемоційних навантажень. “Спілкуйтесь з природою і зустрічайте кожен новий день з посмішкою!”, - радять фахівці.