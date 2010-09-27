Британських націоналістів затримали за спалення Корану

Британська поліція заарештувала шістьох фігурантів відеоролика, який зобразив спалення двох примірників Корану. Як повідомляє Лента.ру з посиланням The Daily Telegraph, ролик був знятий 11 вересня, в роковини терактів в Нью-Йорку і Вашингтоні в 2001 році.

Передбачається, що затриманим, п`ятеро з яких є членами націоналістичної організації "Ліга англійської оборони" (English Defence League), будуть висунуті звинувачення в розпалюванні національної ворожнечі. Поки всі вони відпущені під заставу.

Поліція почала розслідування після того, як 15 вересня відеозапис був оприлюднений на сайті Youtube.com. Усі шестеро затриманих стверджують, що не знають, хто розмістив ролик в Інтернеті. Вони наполягають на тому, що спалення священних для мусульман книг було жартом, про який вони тепер шкодують. Крім того, чоловіки стверджують, що їх акція не була запланованою. За їх словами, думка спалити кілька копій Корану виникла спонтанно.

У своїх коментарях до відеозапису деякі користувачі Youtube.com висловили побоювання, що витівка місцевих націоналістів може стати приводом для нападів на британських солдатів, що проходять службу в Афганістані.