Катерина Тарасова: Суддя повинен бути аполітичним

З 1 жовтня почне діяти Вищий суд по розгляду кримінальних та цивільних справ... Посади залишають найдосвідченіші і найпрофесійніші судді... Чим більше законів - тим нижча їх якість... Інтерв`ю з головою правління Судової Асоціації України “Фундація сприяння правосуддю” Катериною Тарасовою.

Останнім часом, велика кількість суддів пішла у відставку. Подейкують, що хтось іде через політичну неприязнь, дехто сповідуючи фінансові інтереси. А яке у Вас бачення?

Право на відставку є складовою системи незалежності суддів і є саме «правом»! На це мають право ті судді, стаж роботи яких на посаді судді є не менше ніж двадцять років. Дійсно, на сьогоднішній день склалася ситуація, що певна кількість суддів подали до Вищої ради юстиції заяви про вихід у відставку, частину цих заяв вже задовольнили. Я не можу коментувати причини, за яких судді це роблять, адже це є їх приватним питанням. Єдине, що можна додати, так це те, що залишають посади найдосвідченіші і найпрофесійніші судді, багаторічний досвід яких міг би стати взірцем для тих, хто тільки обійняв посаду судді. Є істотною проблемою держави те, що цих суддів не змогли «втримати» у суддівських лавах.

У тих же випадках, коли має місце, як Ви кажете, політична неприязнь або фінансові інтереси, то тут немає чого жалкувати. Суддя повинен бути аполітичним. А якщо у нього сформувалися стійкі політичні уподобання, заради яких він готовий піти з посади, то виходить, що заради них він і був на цій посаді судді.

Чому такі процеси не спостерігаються у ВАС Учи ВГСУ? Чи це тільки замовчування, і там теж ідуть процеси?

Наскільки мені відомо, серед тих, хто написали заяви про вихід у відставку, є судді з різних судів, зокрема і з Вищого господарського суду, і з Вищого адміністративного. Взагалі, як на мене, то йде свого роду «накалювання» ситуації, оскільки більшість з тих суддів, хто написав такі заяви, досягли віку, який передбачає вихід у відставку.

Яка ситуація з новим Вищим судом по розгляду кримінальних та цивільних справ?

Згідно з Законом України «Про судоустрій та статус суддів» з 1 жовтня 2010 року в Україні почне діяти Вищий суд по розгляду кримінальних та цивільних справ, з 1 листопада цей суд повинен розпочати процесуальну діяльність. До сьогодні ми ще не бачили того, як іде підготовка по створенню суду. Наразі коштів на його створення досі не виділено. Але враховуючи те завзяття, з яким нова влада взялася за реформування судової системи і впровадження нового законодавства про судоустрій, я гадаю, що суд запрацює. До 15 жовтня касаційні скарги, по яких відкрито провадження, розглядаються Верховним судом України, після 15 жовтня - всі справи будуть передані до новоствореного Вищого суду.

Що ви можете сказати стосовно правового нігілізму в Україні?

Ситуація вкрай жахлива. В Україні правовий нігілізм розвинувся дуже давно, мабуть, ще за часів Російської імперії. Нерівність перед законом, незабезпеченість, нездатність простої людини захистити себе сприяло тому, що в суспільстві зникла повага до закону, до права. І зараз це лише поглиблюється. Для того щоб відродити правову культуру населення, необхідно в першу чергу підвищити авторитет правоохоронних органів та судів у суспільстві, продемонструвати дієвість, якість та ефективність законів.

А ми що маємо? Ті органи та структури, що повинні слідкувати за дотриманням законів, боротися з їх порушеннями нерідко самі є суб`єктами багатьох злочинів. Про якість наших законів взагалі складно щось казати. Чим більше законів за кількістю - тим нижча їх якість. Ми, мабуть, є єдиною країною у світі, де парламент у такій кількості приймає закони і одразу ж зміни до них. Досвідчені юристи не завжди в змозі відслідковувати те, що приймається Верховною Радою. А що казати про, наприклад, простого вчителя чи медичну сестру? Про яке підвищення правової культури іде мова? А економічна забезпеченість людей? Українське населення дуже бідне, і люди думають не про те, як себе законослухняно поводити, а про те, чим кормити дітей та як сплачувати постійно дорожчаючи комунальні послуги. Доки не будуть вирішені ці соціальні питання, правовий нігілізм населення буде поглиблюватися.

Сьогодні в Україні більше 200 навчальних закладів готують юристів. Чи всі вони затребувані у сучасних умовах?

Про те, що в Україні можна «із балерини в юристи», говорять вже навіть за кордоном. В Україні все іде по принципу не якості, а кількості. У будь-якого вищого навчального закладу є певна спеціалізація, а звідти і матеріальна база для навчання студентів у певних фахових напрямках. І якщо ВНЗ завжди був і має назву, наприклад, «транспортний», то звідки у нього може бути якісна база з підготовки юристів? Завдяки таким навчальним закладам правоохоронні органи, суди, адвокатура поповнюються вкрай непрофесійними, безграмотними, неврівноваженими, невихованими «юними» фахівцями. Вони не вміють спілкуватися, не володіють елементарними знаннями в галузі права, щоб проявити себе у якості професіональних юристів.

Немає в державі потреби у такої кількості осіб з юридичним дипломом, є потреба у професійних юристах!

Розмову вела Олеся Такіда, Правосуддя України

