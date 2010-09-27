Українці не вірять у чесні вибори

Майже 60% громадян України очікують фальсифікацій на виборах до органів місцевого самоврядування, які відбудуться 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», оприлюднені сьогодні директором групи Олексієм АНТИПОВИЧЕМ.

Він зазначив, що з цих 60% респондентів 31% очікують значних фальсифікацій, які впливатимуть на результати виборів, а 28% - незначних.

Водночас О.АНТИПОВИЧ зауважив, що найбільше стурбовані можливими фальсифікаціями на місцевих виборах жителі півночі і заходу України. О.АНТИПОВИЧ зазначив, що це виборці ВО «Свобода», партій «Батьківщина» та «Фронту Змін». Найменше очікують фальсифікацій на Донбасі, «відповідно, це виборці Партії регіонів», додав він.

Серед тих респондентів, які очікують значних фальсифікацій, майже половина вважає, що вони будуть на користь Партії регіонів, а 9% - на користь «Батьківщини». Разом з тим, 27% опитаних вважають, що до фальсифікацій будуть вдаватися усі політичні сили.

При цьому серед респондентів, які очікують незначних фальсифікацій, на Партію регіонів вказують менше 30%, а на «Батьківщину» - більше 17%. Чверть опитаних у цій групі думає, що до фальсифікацій будуть вдаватися всі політичні сили.

Крім того, більше половини опитаних на заході, центрі і півночі України, які очікують фальсифікацій, вказують на те, що це буде робити Партія регіонів, а кожен десятий вважає, що «Батьківщина».

Водночас, близько половини виборців Партії регіонів також вважають, що на місцевих виборах будуть фальсифікації, у тому числі 13% - значні.

О.АНТИПОВИЧ зауважив, що ці респонденти не звинувачують жодну конкретну партію у фальсифікаціях. Зокрема дві третини з них говорять, що до фальсифікацій будуть вдаватися усі політичні сили.

Опитування проводилось з 9 по 16 вересня. Було опитано 2 тисячі респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 3%.