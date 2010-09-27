Прес-конференція, присвячена розслідуванню випадків свавілля з боку міліції

28 вересня 2010 р., у вівторок, об 11:30, в прес-центрі Української інформаційної служби (м.Київ, вул. Ярославів Вал, 9) відбудеться прес-конференція з приводу подій, які відбулися протягом останніх трьох з половиною місяців в процесі розслідування випадку смерті Ящука Дмитра у приміщенні Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві.

В прес-конференції візьмуть участь:

1. Ящук Юрій, рідний брат загиблого Ящука Дмитра;

2. Скуратовська Марія, мати Жигінаса Антона (постраждалого від ВБНОН).

3. Демченко Валентина, мати загиблого Демченка Назара (постраждалого від ВБНОН);

4. Аскерова Валентина, член громадської організації жителів Святошинського району м.Києва.

5. Кулик Ігор, представник громадської ініціативи «Оновлення країни».

6. Пархоменко Сергій, Українська інформаційна служба.

Також запрошені:

Тагаєв Микола Миколайович, професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат медичних наук, доцент судово-медичний експерт вищої кваліфікаційної категорії;

Поліщук Володимир, голова прес-служби ГУ МВС України в м.Києві.

На прес-конференції будуть надані відповіді на наступні запитання:

1. Які результати судово-медичної експертизи та чому спростовується версія міліції про причину смерті Ящука Дмитра?

2. Чи є суттєві докази існування зв`язку смерті Ящука Дмитра з кримінальною справою по обвинуваченню трьох співробітників ВБНОН у відбитті селезінки гр. Жигінасу Антону;

3. Від чого помер гр. Демченко Назар та про що свідчить об`єднання в одне провадження кримінальної справи по Демченко Н. з названою кримінальною справою по Жигінасу А.?

4. Яка інформація надійшла заявою до прокуратуру від мати Жигінаса Антона, та чому цю інформацію не приймають до уваги?

5. Створення якої організації є реакцією громадськості Святошинського района м.Києва на свавілля органів міліції?

Акредитація журналістів безпосередньо перед прес-конференцією за редакційними посвідченнями.

Контактна особа: Сергій Пархоменко, тел. 050 384 52 04