МВС заграє із журналістами

Інформаційну раду Міністерства внутрішніх справ України очолив голова Національної спілки журналістів Ігор ЛУБЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, напередодні у відомстві відбулось перше засідання Інформаційної ради МВС України.

“До складу цієї дорадчо-консультативної інституції ввійшли люди, які вагомо заявили про себе в мас-медійному просторі, мають значний досвід роботи щодо створення інформаційного продукту, здатні впливати на суспільну думку та значною мірою формують її завдяки передачі інформації через призму певного журналістського бачення всього, що відбувається”, - сказано у повідомленні ДГЗ.

Інформаційна рада займатиметься створенням системи взаємодії між міліцією та представниками ЗМІ, щоб обидві сторони могли розуміти одна одну.

Учасники засідання обговорили головні завдання ради. Зокрема, йшлося про необхідність постійного активного діалогу зі ЗМІ, адже без активної взаємодії з громадянським суспільством неможливо надійно захищати права людини, охороняти громадський порядок, а загалом забезпечувати верховенство права в державі. У свою чергу, відкритість силової структури, яка працює в безпосередньому тісному контакті з людьми, дозволить здійснювати контроль суспільства за діяльністю органів внутрішніх справ та сприятиме формуванню об‘єктивного ставлення до міліції.

“МВС, як ніхто, зацікавлене у тому, щоб мати нормальне інформаційне поле про роботу міліції в Україні, - зазначив міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ. - Ми відкриті до співпраці, ми готові обговорити будь-яку, навіть, найгострішу проблему. Ми готові виказувати свою точку зору і коментувати будь-які події”.

Під час засідання відбулася досить дискусія, під час якої учасники висловили своє бачення вирішення питань оперативного та об‘єктивного інформування громадськості, озвучили пропозиції та зауваження. “Також досягнуто домовленості про те, що в разі виникнення якихось ситуацій, що потребують негайного вирішення, члени Інформаційної ради терміново збиратимуться та розставляти всі крапки над “і”, - зазначається у повідомленні.