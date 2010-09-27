На організаторів фестивалю повстанської й патріотичної пісні напали

Партія «За Україну!» ініціюватиме на найближчому засіданні парламенту створення слідчої комісії у зв’язку з побиттям учасників та організаторів фестивалю повстанської та патріотичної пісні ”Гайдамаки.UA”.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі партії “За Україну!”, заявив лідер партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Також він повідомив, що на ім’я генерального прокурора, голови МВС та голови СБУ передано звернення за підписом усіх депутатів від партії «За Україну!» з вимогою розслідували напад на учасників та організаторів фестивалю ”Гайдамаки.UA”.

«Сьогодні ми стали свідками ситуації, коли політична дискусія перетворюється в політичну розправу», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Лідер партії «За Україну!» зазначив, що правоохоронці зобов’язані встановити не тільки виконавців цього нападу, а й встановити його замовників.

Сьогодні, 27 вересня, “Українська правда” повідомила, що під час проведення фестивалю повстанської й патріотичної пісні ”Гайдамаки.UA” група з 15 молодиків із бітами напала на охорону й організаторів фестивалю. Журналіст, що був свідком інциденту, повідомив, що у неділю, 26 вересня, о 20:30 до столиків організаторів фестивалю підійшла організована група молодих чоловіків ”характерної зовнішності”. Вони були у спортивних костюмах, у декого з них за спиною були сховані бейсбольні біти та палиці. За свідченням журналіста, наблизившись до столика тих, хто реєструє учасників фестивалю, хулігани одразу почали бити сидячих людей і продовжили напад бійкою з охоронцями фестивалю, яких виявилося на вході у декілька разів менше за нападників.

Двоє працівників міліції, які перебували безпосередньо на фестивалі у формі, не побажали втрутитися, тому ніхто з нападників, станом на 22:00 неділі, не був затриманий.

За словами організаторів фестивалю, їхнє звернення до міліції міста Ірпеня (Київська область) - за телефоном 102 - було просто проігнороване, незважаючи на те, що серед тих, хто захищався, є потерпілі з різного ступеня травмами. У зв`язку з чим охорону фестивалю посилили, у тому числі за рахунок добровольців із числа відвідувачів і учасників фестивалю ”Гайдамаки.UA”.

Фестиваль повстанської й патріотичної пісні ”Гайдамаки.UA” проводився з 24 по 26 вересня в парку Перемоги міста Ірпеня.

Головою оргкомітету й головним режисером фестивалю ”Гайдамаки.UA” є народний депутат від НУ-НС Олесь ДОНІЙ.