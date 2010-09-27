ЄС ще на рік заборонив видачу віз лідерам Придністров'я

Відповідне рішення було формально затверджене сьогодні на засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС у Брюсселі.

Разом з продовженням заборони на видачу віз Рада міністрів також вирішила на півроку продовжити припинення дії цієї заборони для того, щоб сприяти прогресу в досягненні політичної угоди з урегулювання Придністровського конфлікту, зокрема, вирішення питань про діяльність шкіл, у яких викладання велося б латиницею і відновлення вільного переміщення людей.

Передбачається, що через 6 місяців Рада ЄС знову розгляне питання про обмежувальні заходи відповідно до розвитку ситуації.

Санкції проти вищих чиновників Придністров`я були запроваджені у 2004 році після проведення кампанії із закриття в регіоні шкіл, де молдавська мова викладалася з латинським написанням.