Прес-конференція Антифашистського комітету України з нагоди 69-х роковин трагедії в Бабиному Яру

28 вересня - 10-00 - Прес-конференція Антифашистського комітету України (АФК) з нагоди 69-х роковин початку масових розстрілів фашистськими окупантами мирних киян різних національностей в Бабиному Яру. Учасники: голова АФК Георгій Буйко і представники громадських організацій, що входять в АФК (“Интрефакс-Україна», вул. Рейтарська 8/5-А).

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