28 вересня - 12-00 - Всеукраїнська громадянська кампанія «Займіться ділом, а не язиком!» проведе акцію протесту проти мовного законопроекту. Зірки шоу-бізнесу, письменники та активісти покажуть владі приклад допомоги «простому» українцеві. Музиканти Олександр Ярмола (гурт «Гайдамаки»), Фагот (гурт «ТНМК»), Фома (гурт «Мандри»), Саша Кольцова (гурт «Крихітка»), Вадим Красноокий (гурт «Mad Heads»), репер VovaZIL’vova, Сестри Тельнюк, а також письменники Ірена Карпа, Юрій Андрухович, Леся Воронина, Анатолій Дністровий почистять і відремонтують дитячий майданчик в районі Борщаговки (м. Київ). Збір за адресою: Південна Борщагівка, просп. акад. Корольова, 12-к (дитмайданчик коло будинку, (біля офісу однієї з політичних сил-ініціаторів законопроекту). Організатори забезпечують транспорт від Центрального залізничного вокзалу до місця події. Телефон: 067-390-8400.