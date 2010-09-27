28 вересня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Крах української системи освіти: чи стане Україна «кукурудзяною республікою»?». Питання: скільки років необхідно для шкільної освіти; хто придумав 12-ти бальне оцінювання; чому вчителя бояться ходити на роботу; хто зацікавлений в «зовнішньому тестуванні»; кому потрібні випускники українських вузів; чи можна відродити систему ПТУ; молодий фахівець і його доля; до чого приведе переформатування системи вищої освіти за «Болонськими стандартами»; чи можна уникнути подальшої деградації системи освіти шляхом зміни правового поля. В роботі візьме участь український публіцист Наталія Семенченко, к.е.н., доцент, член-кореспондент УАН, економічний експерт (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 050-357-19-06 e-mail n.tsyukevich@pr-service.com.ua.