28 вересня - 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція за результатами міжнародного круглого столу на тему: “Інформаційно-психологічна безпека людини, суспільства, держави: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання”. Питання: Інформаційно-психологічна безпека суспільства; Впровадження медіаосвіти у цій галузі; Засоби масової комунікації неурядових організацій: маніпулювання свідомістю людей шляхом розповсюдження неправдивої, упередженої інформації”. Учасники: народний депутат ВРУ Юрій Болдирєв; заст..директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Любов Найдьонова; доктор філософ.наук, проф.. Володимир Остроухов; вчений Інституту релігій Шанхайської академії суспільних наук (КНР) Є Люхуа; Валерій Чебаненко ВГО “Культи та суспільство” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 093-564-45-94. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.