Комітетські слухання на тему: «Актуальні проблеми вдосконалення та уніфікації термінології Кримінального кодексу України»

29 вересня - 12-00 - Розпочнуться комітетські слухання на тему: «Актуальні проблеми вдосконалення та уніфікації термінології Кримінального кодексу України». Організатор: Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (вул. Садова 3-а, кім. 727). Телефони для довідок: 255-35-09, 255-34-95, 255-38-31. Вхід за картками акредитації.

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