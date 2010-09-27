29 вересня - 13-45 - Відбудеться громадська акція проти нецивілізованих дій Служби Безпеки України “Чи збирає СБУ про мене інформацію?”. Журналісти, громадські діячі та бажаючі громадяни вишикуються в чергу до громадської приймальні Служби Безпеки України з метою подати інформаційний запит, щоб дізнатися «чи збирала протягом останнього року щодо мене Служба Безпеки України будь-які дані, проводила оперативні заходи, прослуховувала мої телефони, організовувала стеження?» . Адреса проведення буде уточнена у вівторок 28 вересня. Телефон: 050 440 46 08.