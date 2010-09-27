29 вересня - 15-00 - ГО «Інститут Медіа Права» проведе круглий стіл на тему: “Неконкурентні переваги державної та комунальної преси: шляхи вдосконалення законодавства".

Круглий стіл відбудеться за підтримки Представництва Інтерньюз-Нетворк в Україні та міжнародної організації «Міжнародна підтримка медіа».

Обговорюватиметься аналіз, підготовлений Інститутом Медіа Права щодо закріплених на законодавчому рівні переваг державних і комунальних друкованих засобів масової інформації над недержавними ЗМІ; питання прямого бюджетного фінансування державних та комунальних ЗМІ, наявності пільг щодо орендної платні, прирівнювання журналістів до статусу державних службовців у питаннях заробітних плат та пенсій тощо.

Учасники: Тарас Шевченко, директор Інституту Медіа Права; Алі Сафаров, медіа-юрист, Олександр Дяченко, юрист Української асоціації видавців періодичної преси.

Вул. Велика Васильківська, 72, Бізнес-центр «Олимпійський», 1 під’їзд, 8 поверх, «Synergetic Room»). Потрібна акредитація. Телефон: 284-6164,: info@medialaw.kiev.ua Початок реєстрації о 14-30.