30 вересня - 16-00 - Прес-конференція з нагоди проведення першого всеукраїнського тренінгу «Жива Бібліотека». Під час тренінгу, що триватиме весь день, учасники вчитимуться як організовувати захід «Жива бібліотека». Організатор - Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні. Учасники: посол Єгипту в Україні Ясір Мохамед Атеф Абдель Кадер, голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі, Регіональний представник УВКБ ООН у Білорусі, Молдові та Україні Сімона Волькен, заст..голови Держкомітету у справах національностей та релігій України Андрій Попок та музикант етно-гурту «ДахаБраха» Марко Галаневич. (офіс Представництва МОМ в Україні, вул. Михайлівська, 8, 4-й поверх, конференц-зала). Потрібна акредитація. Телефони: 38 044 568 50 15, +38 050 904 22 61 до 14-00 30 вересня.