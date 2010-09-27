Акція «Мешканці не рейдери! Мешканці – господарі землі!»

30 вересня - 17-00 - Відбудеться акція, організована мешканцями Територіальної громади Комсомольського масиву Дніпровського району - «Мешканці не рейдери! Мешканці – господарі землі!» на захист шкільного стадіону по вул..Шалет, 6). (сквер вул. Юності 3-5, між двома школами № 183 та 204, перед спортивними майданчиками). Телефони: 067-226-777-5, 093-63-000-66.

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