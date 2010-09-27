У Могильова розказали, як «озвірілі нападники» побили міліціонерів

Учора, 26 вересня, у місті Ірпінь Київської області група невідомих осіб намагалася перешкодити проведенню фестивалю повстанської та патріотичної пісні «Гайдамаки.UA», завдавши при цьому тілесних ушкоджень працівникам міліції і співробітнику приватної охоронної структури.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України.

За даними ДЗГ, 26 вересня о 20:30 до чергової частини Ірпінського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що у місцевому парку «Перемога», де протягом двох днів тривав фестиваль «Гайдамаки.UA», відбувається бійка. Представники приватної охоронної фірми «Вулкан», які за договором забезпечували охорону фестивалю, попросили допомогу в міліції.

Як з’ясувалося, агресивно налаштована група молоді кількістю 20-30 осіб проломила кордон охорони і рушила в сторону сцени. На місці події наряд міліції, який брав участь в охороні громадського порядку під час проведення даного заходу, зупинив молодиків, однак один із нападників, підійшовши до інспектора патрульної служби, почав погрожувати фізичною розправою й ображати правоохоронця нецензурною лайкою. На неодноразові вимоги міліціонера припинити протиправні дії невідомі не реагували, а навпаки – почали бійку, вдаривши інспектора в обличчя. Патрульний був змушений застосувати травматичну зброю, здійснивши постріл по ногам нападника. Однак, це не зупинило розлючену групу правопорушників. Вони також ударили по голові ще одного інспектора патрульної служби міліції і завдали тілесних ушкоджень представнику охоронної агенції. Після цього працівник міліції вдруге був змушений застосувати зброю і стріляти по ногам іншого нападника.

“Зупинивши опір зловмисників, травмованого інспектора і двох молодиків із пораненнями було доставлено до травмпункту лікарні м. Буча. Після надання медичної допомоги і перевірки на алкогольне сп’яніння нападники залишили медичний заклад”, – ідеться у повідомленні МВС.

За даним фактом обласною міліцією проводиться дослідча перевірка. Матеріали щодо правомірності застосування травматичної зброї міліціонерами передані на розгляд до прокуратури.

Водночас, коментуючи інцидент кореспондентові УНІАН, народний депутат України Юрій ГРИМЧАК (НУ-НС), який перебував на місці події, зауважив, що інцидент вдалося вирішити, зокрема, силами працівників приватної охоронної фірми, які відтіснили нападників.

За його словами, бійці спецпідрозділу швидкого реагування МВС ”Беркут” прибули до місця події приблизно опівночі для того, щоб попередити учасників фестивалю про те, що термін заявки на його проведення сплинув і треба закінчувати концертну програму.

Як повідомлялося, сьогодні “Українська правда” оприлюднила інформацію, що під час проведення фестивалю повстанської й патріотичної пісні ”Гайдамаки.UA” група з 15 молодиків із бітами напала на охорону й організаторів фестивалю. Журналіст, що був свідком інциденту, повідомив, що у неділю, 26 вересня, о 20:30 до столиків організаторів фестивалю підійшла організована група молодих чоловіків ”характерної зовнішності”. Вони були у спортивних костюмах, у декого з них за спиною були сховані бейсбольні біти та палиці. За свідченням журналіста, наблизившись до столика тих, хто реєструє учасників фестивалю, хулігани одразу почали бити сидячих людей і продовжили напад бійкою з охоронцями фестивалю, яких виявилося на вході у декілька разів менше за нападників.

Двоє працівників міліції, які перебували безпосередньо на фестивалі у формі, не побажали втрутитися, тому ніхто з нападників, станом на 22:00 неділі, не був затриманий.

За словами організаторів фестивалю, їхнє звернення до міліції міста Ірпеня (Київська область) - за телефоном 102 - було просто проігнороване, незважаючи на те, що серед тих, хто захищався, є потерпілі з різного ступеня травмами. У зв`язку з чим охорону фестивалю посилили, у тому числі за рахунок добровольців із числа відвідувачів і учасників фестивалю ”Гайдамаки.UA”.

Фестиваль повстанської й патріотичної пісні ”Гайдамаки.UA” проводився з 24 по 26 вересня в парку Перемоги міста Ірпеня.

Головою оргкомітету й головним режисером фестивалю ”Гайдамаки.UA” є народний депутат від НУ-НС Олесь ДОНІЙ.

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