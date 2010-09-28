Україна запросила ОБСЄ та РЄ прислати спостерігачів на вибори

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО надіслав запрошення керівництву Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) та Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи розглянути можливість направлення спостерігачів на місцеві вибори в Україні, які відбудуться 31 жовтня цього року.

Як повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, запрошення надіслані на виконання доручення Президента України.

“Зазначеною ініціативою Україна в черговий раз підтверджує свою відкритість і відданість європейським демократичним стандартам у сфері проведення вільних, чесних і прозорих виборів”, – йдеться у повідомленні.

Також МЗС України обіцяє “надавати необхідне сприяння міжнародним спостерігачам від іноземних держав і міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень під час місцевих виборів в Україні.